Samanyolu Haber /Spor / 'Kurtarıldı' denilen Hatayspor'un Gana asıllı futbolcusu Christian Atsu hala kayıp /13 Şubat 2023 12:30

'Kurtarıldı' denilen Hatayspor'un Gana asıllı futbolcusu Christian Atsu hala kayıp

Gana Futbol Birliği geçtiğimiz günlerde Hatayspor'lu futbolcu Christian Atsu'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken bir binanın enkazından kurtarıldığını duyurmuştu. Ancak son gelişmeler Gana asıllı futbolcunun hala kayıp olduğunu ortaya koyuyor.

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Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran iki yıkıcı depremin ardından kayıp olan futbolcu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, Hataysporlu oyuncunun depremde yıkılan evine ekipman gönderilmesi çağrısında bulunmuştu.

Daha sonra Atsu'nun "enkaz altından yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı" bildirilmişti.

Ancak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamada Ganalı oyuncunun hala kayıp olduğunu söyledi.

Eşi Rupio da cuma günü BBCy'e yaptığı açıklamada, "Kulüp onu bulduğunu, hayatta olduğunu ve hastaneye kaldırdıklarını teyit ediyordu. Ancak 11 saat sonra çocuklarım hala nerede olduğunu bilmediklerini duymak zorunda kaldılar" diyerek futbolcunun akıbetinin hala bilinmediğini söyledi.
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