Samanyolu Haber /Gündem / Kurtarma çalışması yapan ekipler ikinci depremde enkazın altında kaldı /06 Şubat 2023 18:33

Kurtarma çalışması yapan ekipler ikinci depremde enkazın altında kaldı

Merkez üssü Maraş 7,7'lik depremde hasar gören binada kurtarma çalışması yapılırken 7,6 şiddetindeki ikinci büyük deprem meydana geldi. Arama kurtarma çakışması yapan ekip enkaz altında kaldı.

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Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekiplerin çalışması sırasında bina çöktü. Yardım için binada bulunan ekipler enkaz altında kaldı. 

Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'ndeki çöken binada arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, hasarlı bir binadaki kişinin yardım talebi üzerine buraya geçti.

Gazete Duvar'ın haberine göre ekiplerin kurtarma çalışması sırasında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekiplerin enkaz altında kalması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de katıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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