Kurtarma çalışması yapan ekipler ikinci depremde enkazın altında kaldı

Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekiplerin çalışması sırasında bina çöktü. Yardım için binada bulunan ekipler enkaz altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'ndeki çöken binada arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, hasarlı bir binadaki kişinin yardım talebi üzerine buraya geçti.
Gazete Duvar'ın haberine göre ekiplerin kurtarma çalışması sırasında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ekiplerin enkaz altında kalması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de katıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.