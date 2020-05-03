Kurtarmanın bedeli belli oldu

Euronews'in Der Spiegel'den aktardığına göre, kurtarma paketinin Alman devletinin Lufthansa'nın yüzde 25.1'lik hissesini almasıyla sonuçlanabileceğini yazdı. Habere göre 10 milyar euronun 5.5 milyarı oy hakkından yoksun pay olacak. Buna karşın Alman hükümeti yüzde 9 kupon ödemesi talep ediyor.







Alman hükümetinin desteklediği Kreditanstalt for Wiederaufbau (KFW) bankasının da 3,5 milyar euroluk katkıda bulunabileceği belirtilirken, kurtarma paketine Avusturya ve İsviçre'nin de mali destekte bulunması bekleniyor.





Avrupa'nın en köklü havayolu şirketlerinden Lufthansa, salgın önlemleri ve devam eden anlaşmalar nedeniyle saat başı 1 milyon euro zarar ettiğini açıklamış ve birçok ülke ile kurtarma paketi üzerinde müzakerelere başladığını duyurmuştu.







Kurtarma paketine ilişkin hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.







