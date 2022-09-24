Samanyolu Haber /Gündem / Kürtçe gazeteye el konulmasına tepki: Yazmaya devam edeceğiz /24 Eylül 2022 18:33

Kürtçe gazeteye el konulmasına tepki: Yazmaya devam edeceğiz

Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi’ne polislerce el konulmasına tepki gösteren İmtiyaz Sahibi Kadri Esen, engellemelere rağmen yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Kürtçe gazeteye el konulmasına tepki: Yazmaya devam edeceğiz

Xwebûn Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Kadri Esen, Mersin’e gönderilmek üzere 17 Eylül’de Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi’ne (DİŞTİ) götürülen ve burada gazetelere polisler tarafından el konulmasını protesto etmek amacıyla açıklama yaptı. 

Esen, "Bu baskı, el koyma ve engellemeleri kınıyoruz. Bu tahammülsüzlük aslında Kürtçeye dönüktür. Devlet Kürtçe yayın yapan gazetenin yayılmasını istemiyor" dedi. Devletin Kürt dili ile Kürtçe yapılan çalışmalara tahammülünün olmadığına belirten Esen, Xwebûn Gazetesi’nin üç yıldır yayın yaptığını ve gerçekleri yansıttığı için engellemelere maruz kaldığını belirtti. 
 
DBP İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun ise Kürt diline dönük baskının özellikle son dönemlerde arttığına dikkat çekerek, "Kürtler kendi özgürlüklerine kavuşmasınlar, asimile olsunlar, ayakta kalmasınlar diye bu politikayı uyguluyorlar. Osmanlı'dan günümüze kadar birçok Kürt yayını çıktı. Hem o dönemde, hem de Cumhuriyet döneminde bu yayınlar yasaklandı. Xwebûn'un isim anlamı iktidarın gözünde radikal bir sözlüktür. Xwebûn'un Kürdistan'da yasaklanması kabul edilemez. Hangi şartta olursa olsun, Özgür Basın, Kürt basını yasaklara rağmen çalışacaktır. Xwebûn biziz, bizi yasaklayamazlar” şeklinde konuştu. 
 
Polislerin gazeteye el koyduğu DİŞTİ önünde yapılan açıklamaya, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü ve Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)  yönetici ve üyeleri ile gazeteciler de katıldı. 

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