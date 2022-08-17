Samanyolu Haber /Politika / Kürtçe müzik dinlemek suç delili olarak gösterildi /17 Ağustos 2022 22:10

Kürtçe müzik dinlemek suç delili olarak gösterildi

Aydın’da, bir buçuk yıl önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 7 HDP’li kadın hakkında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla dava açıldı.

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7 HDP’li kadın hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kürtçe müzik dinlemek suç delili olarak gösterildi.  
 
Aydın'da 14 Şubat 2021 tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 11 kadın hakkında dava açıldı. 
 
Aralarında HDP Aydın İl Eşbaşkanı Aysel Batyar Önsel'in de bulunduğu 7 kadın hakkında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla hazırlanan iddianamede, yapılan etkinlik ve basın açıklamaları suç unsuru olarak yer aldı. Etkinliklerde Kürtçe müzik dinlemek suç delili olarak gösterildi.  Yine kadınların medya organlarına verdiği röportajlar iddianamede yer alırken, kadınların bu röportajlarla talimat verdiği iddia edildi.
 
Kadınlar hakkında açılan davanın ilk duruşması 11 Kasım’da Aydın 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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