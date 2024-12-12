Kürtçede izin vermemişti: Bozdağ İngilizce konuşan Gergerlioğlu’nun sesini kesmedi





‘HASTANELERDE KÜRTÇE TERCÜMAN YOK’





“STOP FUELING GENOCIDE- SOYKIRIM VANALARINI KAPAT”





“SESİMİ KESMENİZ İÇİN KÜRTÇE Mİ KONUŞMAM GEREKİYOR?”





GEMİ AŞDOD LİMANINDA BULUNDU





KÜRTÇE KONUŞUNCA SESİ KESİLMİŞTİ





‘KÜRT BEKİR BOZDAĞ KÜRTÇE KONUŞTUĞUM İÇİN SESİMİ KESTİ’

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri görüşmelerinde DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanlığı’nın politikalarına ve şehir hastanelerindeki sorunlar nedeniyle AKP’ye tepki gösterdi.Gergerlioğlu, hastanede Kürtçe hizmetinin olmadığını belirterek, “Hastanelere Kürt vatandaş gidiyor, Kürtçe tercüman yok. Bir Kürtçe mütercim koyun, mesele hallolsun, vatandaş derdini anlatsın” dedi.Gergerlioğlu, İsrail ile ticarete işaret ederek, birçok gemi ile ticaretin devam ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Stop fueling genocide” (Soykırım vanalarını kapat) şeklinde İngilizce ifadeler de kullandı.Gergerlioğlu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a seslenerek, “Sayın Başkan, sesimi kesmediniz; Türkçe olmayan kelimeler söyledim, İngilizce; sesimi kesmediniz. Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmam gerekiyordu?” dedi.Gergerlioğlu, İsrail’e giden gemilere dikkat çekerek, “Bakın, uydu görüntüleri; uydu görüntülerini buldum işte; SEAVIGOUR, NISSOS DELOS gemilerinin uydusu Sayın Bakan, görün, bakın, bu gemi nerede işte. Aşdod, Hayfa Limanlarını taradık uydu görüntüleriyle gemiyi bulduk. Yalanlar burada bitti arkadaşlar, yalanlar bitti burada” diye konuştu.Gergerlioğlu, 26 Kasım’da kürsüde konuşurken “İnsanlar gidip kendi dilleri ile ‘Jin, jiyan, azadi’ diyor” demesi üzerine Bekir Bozdağ tarafından mikrofonu kapatılmıştı.Bozdağ, “Sayın Gergerlioğlu lütfen” derken, Gergerlioğlu ise mikrofon yeniden açıldıktan sonra şu ifadelerle tepki göstermişti:“Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü! Ben bir Türk’üm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Bekir Bozdağ benim sesimi kesti. İşte AK Parti’nin hali budur. Ülkede demokrasi yok, Meclis Başkanı Bekir Bozdağ böyle önlemler almak zorunda hissediyor kendisini.”