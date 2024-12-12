Kürtçede izin vermemişti: Bozdağ İngilizce konuşan Gergerlioğlu’nun sesini kesmedi

‘HASTANELERDE KÜRTÇE TERCÜMAN YOK’
Gergerlioğlu, hastanede Kürtçe hizmetinin olmadığını belirterek, “Hastanelere Kürt vatandaş gidiyor, Kürtçe tercüman yok. Bir Kürtçe mütercim koyun, mesele hallolsun, vatandaş derdini anlatsın” dedi.
“STOP FUELING GENOCIDE- SOYKIRIM VANALARINI KAPAT”
Gergerlioğlu, İsrail ile ticarete işaret ederek, birçok gemi ile ticaretin devam ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Stop fueling genocide” (Soykırım vanalarını kapat) şeklinde İngilizce ifadeler de kullandı.
“SESİMİ KESMENİZ İÇİN KÜRTÇE Mİ KONUŞMAM GEREKİYOR?”
Gergerlioğlu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a seslenerek, “Sayın Başkan, sesimi kesmediniz; Türkçe olmayan kelimeler söyledim, İngilizce; sesimi kesmediniz. Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmam gerekiyordu?” dedi.
GEMİ AŞDOD LİMANINDA BULUNDU
Gergerlioğlu, İsrail’e giden gemilere dikkat çekerek, “Bakın, uydu görüntüleri; uydu görüntülerini buldum işte; SEAVIGOUR, NISSOS DELOS gemilerinin uydusu Sayın Bakan, görün, bakın, bu gemi nerede işte. Aşdod, Hayfa Limanlarını taradık uydu görüntüleriyle gemiyi bulduk. Yalanlar burada bitti arkadaşlar, yalanlar bitti burada” diye konuştu.
KÜRTÇE KONUŞUNCA SESİ KESİLMİŞTİ
Gergerlioğlu, 26 Kasım’da kürsüde konuşurken “İnsanlar gidip kendi dilleri ile ‘Jin, jiyan, azadi’ diyor” demesi üzerine Bekir Bozdağ tarafından mikrofonu kapatılmıştı.
‘KÜRT BEKİR BOZDAĞ KÜRTÇE KONUŞTUĞUM İÇİN SESİMİ KESTİ’
Bozdağ, “Sayın Gergerlioğlu lütfen” derken, Gergerlioğlu ise mikrofon yeniden açıldıktan sonra şu ifadelerle tepki göstermişti:
“Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü! Ben bir Türk’üm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Bekir Bozdağ benim sesimi kesti. İşte AK Parti’nin hali budur. Ülkede demokrasi yok, Meclis Başkanı Bekir Bozdağ böyle önlemler almak zorunda hissediyor kendisini.”