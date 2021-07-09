Samanyolu Haber /Dünya / Kurti’den Yunanistan’a çağrı /09 Temmuz 2021 20:43

Kurti’den Yunanistan’a çağrı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Atina’da gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan'ın Kosova'yı tanıyan ülkeler bloğuna katılmasını istediğini söyledi.

SHABER3.COM

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelmişti. Kurti, temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Başbakan Kurti'nin Yunanistan ve Kosova’nın uzun ortak tarihi, Balkanlar’daki ortak barış ve güvenlik hedefi ve uzun ortak geleceği nedeniyle bağımsız ilişkilerini güçlendirmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Kurti, Kosova’nın iki halk arasındaki mevcut tarihi bağları geliştirmek ve uzun vadeli bölgesel istikrar için önemli bir unsur olarak Yunanistan ile ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi.

Başbakan Kurti, Yunanistan’ın özellikle son aylarda Kosova vatandaşlarına vize serbestisi lehine verdiği destek, Kosova’nın uluslararası kuruluşlara üyeliğine olan bağlılığı ve Kosova'ya yönelik yapıcı tutum için teşekkür etti. Kurti ayrıca, Yunanistan’ın Kosova’yı tanıyan ülkeler bloğuna katılmasını istediğini söyledi.

Yunan Başbakan Miçotakis ise Yunanistan’ın Batı Balkanlar’ın Avrupa perspektifini teşvik etme çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme ve daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi. Görüşmede Kosova ile Yunanistan arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin artmasından da bahsedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurti’den Yunanistan’a çağrı Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:41