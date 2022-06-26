Samanyolu Haber /Gündem / Kurtlar Vadisi’nin ‘Tuncay’ı Osman Wöber hayatını kaybetti /26 Haziran 2022 01:14

Kurtlar Vadisi’nin ‘Tuncay’ı Osman Wöber hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber'in hayatını kaybetti açıklandı.

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Kurtlar Vadisi’nde ‘Deve Tuncay’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Osman Wöber’den hayranları üzecek haber geldi.
Oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından oyuncu Osman Wöber’in ani bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober’ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.


OSMAN WÖBER KİMDİR?

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.
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