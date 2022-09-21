Samanyolu Haber /Gündem / Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti /21 Eylül 2022 10:21

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Birçok dizi ve filmde rol alan Özel’in vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medyadan duyurdu.

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Kurtlar Vadisi, Ihlamurlar Altında gibi birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, tiyatro sanatçısı Başak Özel 51 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından Özel’in vefatını, “Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun” diyerek duyurdu. Özel, Kurtlar Vadisi dizisinde Testere Necmi karakterinin annesi rolünde oynamıştı.



BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi’nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu’nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu’nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
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