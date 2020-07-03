Samanyolu Haber /Sağlık / Kurtulanlar da 'tam olarak' kurtulmuyor /03 Temmuz 2020 14:10

Kurtulanlar da 'tam olarak' kurtulmuyor

Koronavirüs tedavisi görmesine rağmen birçok hastanın hiçbir zaman tamamen iyileşemeyebileceği ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşayabileceği belirtiliyor.

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İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde bir hafta boyunca ağır durumdaki Corona virüsü hastalarını tedavi etmeye çalışan Doktor Jake Suett ve diğer doktorlar, binlerce hastanın hala virüsün geride bıraktığı arazlardan kurtulmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Üstelik bazıları hiçbir zaman tamamen iyileşemeyebilir ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşayabilir.
VOA’nın haberine göre iyileşmiş kabul edilen binlerce hasta hala kronik yorgunluk sendromu ve kişiyi zayıf düşüren sorunlarla boğuşuyor. Sky News televizyonuna konuşan Suett, üç gün boyunca yatakta güçlükle nefes aldığı, hastalığının en ağır döneminden bu yana toparlanmasının çok yavaş olduğunu anlattı. Hala da sindirim sistemi sorunları yaşadığını, el ve ayaklarına ağrılar saplandığını söylüyor.

İngiltere Fizyoterapi Derneği, Corona virüsüne yakalanan ve hastalığı ağır geçiren binlerce kişinin kronik hastalıkları olacağına dikkat çekiyor. Durumu en ağır olanlar zaten güçten düşmüş oluyor.

Covid-19’un solunum kaslarını zorlayarak, etkinliğini azalttığını söyleyen İtalyan solunum uzmanı Marta Lazzeri, ‘’Bu hastalar genelde yorgun olduklarını, banyo yapmaya ya da traş olmaya bile takatlerinin kalmadığını bildiriyorlar’’ diyor.

Doktorlar, hastalığı ağır atlatanların akciğerlerinin onarılamaz şekilde hasar gördüğünü ve dokularda skarlaşma olduğu uyarısı yapıyor. İtalyan doktorlara göre iyileşen ağır hastaların yüzde 30’nda kalıcı akciğer hasarı tespit edildi.
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