Samanyolu Haber /Gündem / Kurtulmuş kendini savundu: 'Yapmak istediklerimizden eminiz' /15 Ekim 2024 14:05

Kurtulmuş kendini savundu: 'Yapmak istediklerimizden eminiz'

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili sözleri kamuoyunda tartışma konusu olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde 3. madde demedim, Ben bir zihniyetten bahsettim. Biz yapmak istediklerimizden eminiz" dedi.

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Anayasanın 3. maddesine yönelik açıklamalarının ardından büyük tepki çeken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni bir açıklama yaptı. 

Kurtulmuş, hakkında yapılan eleştirilere ve gelen tepkilere karşılık, “Biz kendimizden de yaptıklarımızdan ve yapmak istediklerimizden de eminiz. Hiçbir şey olmaz” dedi.

KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?
Meclis Başkanı Kurtulmuş’un “Anayasa’da yer alan ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür’ tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metnin, ‘milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı’ ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” sözleri tepki çekmişti.

"BİR ZİHNİYETTEN BAHSETTİM"
Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Kurtulmuş, “Benim Gazi Üniversitesi’nde yaptığım konuşma çok bütünlüklü bir konuşmaydı. Orada iki noktaya dikkat çektim. Birincisi anayasanın ruhu, ikincisi darbeci, devletçi bir anlayıştan arındırılmış bir anayasa yapma gayesi. Bakın hiçbir şekilde 3. Madde demedim o konuşmada. Bahsettiğim devleti önceleyen yaklaşım anayasanın en az 7-8 farklı maddesinde geçiyor. Ben bir zihniyetten bahsettim" ifadelerini kullandı.

"BİZ YAPMAK İSTEDİKLERİMİZDEN EMİNİZ"
Eleştiri dalgasından dolayı asla endişeli duymadığını söyleyen Kurtulmuş, “Biz kendimizden de yaptıklarımızdan ve yapmak istediklerimizden de eminiz. Hiçbir şey olmaz. Burada beni en çok ne üzüyor, biliyor musunuz? (Muhalefeti işaret ederek) Siyasilerin trol ağzıyla konuşması. İşte bu çok acı” diye konuştu.
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