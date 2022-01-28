Kurtulmuş’tan Sedef Kabaş açıklaması: Ağzının payını verir, sustururduk

Gazeteci Sedef Kabaş’ın 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ederken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açıklamaları dikkat çekti.







Numan Kurtulmuş, “Bizim bulunduğumuz bir yerde örneğin Sayın Kılıçdaroğlu’na ya da Sayın Akşener’i kastederek böyle ağır bir hakaret yapılmış olsaydı o hakareti yapanın ağzının payını verir, onu sustururduk. Bu kabul edilemez bir şeydir” dedi.





Kurtulmuş, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Basın Buluşması”na katıldı. Burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın ifadelerinin “aslında yalan, iftira ve hakaret siyasetinin geldiği noktayı gösterdiğini” söyledi.





Kurtulmuş, Kabaş'ın gözaltına alınırken elleri arkadan kelepçelenmiş gibi poz verdiğini ileri sürdü. Sonra da Kabaş'ın televizyon programında konuşmasını ve sonrasında kameralara yansıyan görüntülerin bir algı operasyonu olduğunu iddia etti.





CHP’Lİ İSİMLERE YÜKLENDİ





“Aynı programda yer alan CHP’li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu’nun sessiz kalmalarının kabul edilemez olduğunu” belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:





“Bizim bulunduğumuz bir yerde, örneğin Sayın Kılıçdaroğlu’na ya da Sayın Akşener’i kastederek böyle ağır bir hakaret yapılmış olsaydı o hakaret yapanın ağzının payını verir, onu sustururduk. Bu kabul edilmez bir şeydir. Hakaret, ülkenin tamamını resmi olarak temsil yetkisine sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na olunca bu fevkalade hazin bir tablo ortaya koyuyor.”





Kurtulmuş, kimsenin bunu “basın özgürlüğü”, “demokratik hak” diyerek kullanmaya kalkmaması gerektiğini savundu.