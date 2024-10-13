Kurtulmuş'a Saray'dan itiraz: 'Yersiz ve sorunlu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirine itirazı ile başlayan tartışmalara yanıt niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Uçum, sosyal medya hesabında yayımladığı yazısında "Türkiye (Cumhuriyeti) Devletinin "ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur" ifadelerine yer verdi.







'MEVCUT DÜZENLEMEYİ TARTIŞMAK BİR KENARA BIRAKILMALI'

"Geçmişin milli devlet karşıtı liberal akımlarının tortusu olan sorunlu görüşleri ileri sürmek yerine 'Bütünlük İlkesinin' manasını kavramak gerekir" diyen Uçum, "Bu bağlamda, mevcut düzenlemeyi tartışmayı bir kenara bırakıp 'Türkiye Cumhuriyeti, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' anlayışıyla öne çıkarmak doğru yaklaşımdır. Böylece Türkiye Devletinin milli egemenlik ilkesine dayanması ve üniter yapısı daha da netleştirilir. Ayrıca küresel emperyalizmin ve uzantısı neo liberal siyasetlerin genelde milli devletlere özelde ise Türkiye’ye karşı geliştirdikleri hasmane tavırlara da etkili bir karşı çıkış olur"





'6. MADDE DE İLK 4 MADDE KAPSAMINA ALINMALI'

Anayasanın 6. Maddesinin ilk fıkrası olan “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir” hükmünün de ilk dört madde kapsamına alınmasının konuşulması gerektiğini savunan Uçum, "Her ne kadar ilk dört maddenin esaslarından birincisi olan Cumhuriyet, milli egemenlik ilkesini zaten içeriyor dense de açıkça 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' hükmüne yer verilmesi kanımca bir ihtiyaçtır ve güçlendirici bir güvence düzenlemeye dönüşür" önerisinde de bulundu.





Uçum paylaşımının devamında şunları dedi: "Unutulmamalıdır ki Milli Devletine sahip ve hakim olan bir Milletin, Milli Devletinin, Ülkesi ve Milletiyle bütünlüğünün korunması ve yüceltilmesi o milletin milli ülküsü/mefkuresi ve Milli Devletin de amacıdır. Bu da ancak Devletin Bütünlüğü ilkesiyle ifade edilebilir. Bu bakımdan, Türkiye (Cumhuriyeti) Devletinin “ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur. O nedenle ilk dört maddenin diğer esasları gibi bu konu da tartışma dışıdır."