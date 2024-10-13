Samanyolu Haber /Gündem / Kurtulmuş'a sert sözler: Elini kıracağız! /13 Ekim 2024 15:19

Kurtulmuş'a sert sözler: Elini kıracağız!

Anayasanın 3'üncü maddesini açıkça hedef alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, CHP lideri Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, 'İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!' dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce yaptığı konuşma kamuoyunun gündeminde.

Kurtulmuş konuşmasında, anayasanın 3'üncü maddesinin 'değişebileceği' sinyalini vermişti.

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak anayasanın 3'üncü maddesini hedef almıştı.

ÖZEL’DEN KURTULMUŞ’A TEPKİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kurtulmuş'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere yol açarken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den de bir son dakika açıklaması geldi.

Muğla, Datça’da konuşan Özel, “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” ifadelerini kullandı.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:
"Tayyip Bey HÜDAPAR’a söz verdi, İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. O HÜDAPAR sonra çıktı ne dedi? ‘Anayasanın 4. maddesi tartışılsın’ dedi. Yüz verdiler… Geçtiğimiz aylarda sorduk, kıvırdılar. Dün bu sefer Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çıktı, dedi ki ‘Devletin millletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.’ Bu nerede yazıyor? Aynı yerde yazıyor. Esas mesele; güya bir entelektüel tartışma başlatacak. Efendim, devletin milletiyle ve ülkesiyle değil de, millet devletle ve ülkesiyle… Platon diyor ki, ‘Devlet, kişilerin kurduğu bir yapı değil, şartların gerektirdiği zorunlu bir oluşumdur.’ Platon devleti kutsuyor, öbürü milleti kutsuyor. Kardeşim, hiç oynamaya gerek yok… Elini uzatanın eli kırılsın. Orayı okuyunca şunu anlıyorsun; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta.

Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor, Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey söylemiyor, Numan Bey de HÜDAPAR’ın alanını genişletecek, hesapta entelektüel tartışma açıyor. Yok efendim askerler yanlış yazmış… Vallahi biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız. Biz hep beraberiz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. Onların, ilk 4 maddeye el uzatanın da elini kıracağız o kadar söylüyorum."
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