Kurtulmuş'tan 'Sürecin sahibi Erdoğan' çıkışı: MHP 'Bahçeli modeli' demişti

Terörsüz Türkiye süreci ilginç bir tartışmaya kapı araladı.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan ziyaretleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında konuşan Kurtulmuş, sürecin sahibinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesindeki ana kararlılık ve siyasal anlamda bu meseleyi bir devlet politikası haline dönüştürme iradesi Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yolunu açmamış olsaydı buraya kadar zaten gelinmesi düşünülemezdi. Komisyon Başkanı ve Meclis Başkanı olarak başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin tamamını veriyorum ki herhangi bir bilgi eksikliği olmadan müşterek hareket edebilme imkanımız olsun. Dolayısıyla bu sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.





"İMRALI GÖRÜŞMESİ GİZLİ KALMAYACAK"

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin aktardığı habere göre Kurtulmuş, Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AKP-MHP-DEM Parti üyelerinin İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:





"Türkiye’ye döndüğümüzde bu konuyu görüşeceğiz, muhtemelen İmralı’ya giden milletvekilleri de kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır"





Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilere rapor yazımı için süre verdiklerini ve rapor hazırlandığında komisyonunun görevinin biteceğini kaydetti.





MHP SÜRECE 'BAHÇELİ MODELİ' DEMİŞTİ

TBMM'nin ve süreç komisyonun başkanlığını yapan Numan Kurtulmuş'un, "Sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır" çıkışı akıllara MHP önerisini getirdi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç hakkında yaptığı bir konuşmada, "Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur" açıklamasında bulunmuştu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan'ın süreç hakkında sessizliğini eleştirdiği bir konuşmasında, "Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek, kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek hem de bırak elini taşın altına sokmayı, tamamen kendisini buradan kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu, duble yolları AK Parti. Öyle mi? Böyle konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in, bilsin. Sorumluluk alacak. 'Onlar boğulsun, biz burada kuru duralım' diyor. Herkes konuşsun biz konuşmayalım, cuma günü kapalı oturum yapıp içeride konuşalım, bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şey olunca faydası bana olsun, hasarı müşterek olsun. Hesabın bu olduğunu millet görüyor" demişti.