Kuru gıdadan Korona bulaşır mı?

Gözle görülmeyen "aflatoksin" isimli mikrobiyolojik risklere karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan kuruyemişlerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) "bulaştırma" riski taşıyıp taşımadığına dair sorulara cevap verdi.





Tüketicinin açıkta satılan gıdalardan kaçınarak ambalajlı ürünler tüketmesini tavsiye eden Çalışkan, “Açıkta satılan gıdalarda el hijyenine dikkat edilmezse, solunum hijyenine dikkat edilmezse birtakım bulaşmalar söz konusu olabilir. Fakat Korona'nın hayatını sürdürmesi için bir canlıya ihtiyacı var. Bu sebeple Korona açısından kuru gıdalarda herhangi bir risk bulunmadı." diye konuştu.







Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise maskenin önemine dikkati çekti.





"DAMLACIK YOLUYLA BULAŞTIYSA TEMAS EDENE DE BULAŞIR"





Savaşçı, "Virüs eğer kuruyemişlerin üzerine bir şekilde damlacık yoluyla bulaştıysa 2 saat içinde siz de onunla temas ederseniz size de bulaşma ihtimali olabilir. Burada çalışanlar da önemli. ‘Hijyenik kurallara ne kadar dikkat ediyorlar, maskelerini ürünleri yerleştirirken, toplarken dikkat ediyorlar mı?’ bu husus önemli. Mümkün olduğunca açıkta ürün almamak lazım. Kapaklı veya paketli ürünler tercih edilmeli." dedi.





Düzenli kuruyemiş aldığını belirten Vildan Kaçan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği mülakatta salgın sebebiyle kuruyemişleri bir gün beklettikten sonra fırınlayıp tükettiğini ifade etti.





Songül Tokoğlu, “Aynı yerden kuruyemiş alıyorum. Salgın nedeniyle gıda ve diğer alış veriş paketlerini hemen mutfağa sokmuyorum. Bekletiyorum. Kuruyemişleri de fırınladıktan sonra tüketiyorum.” dedi.