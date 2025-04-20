Kuru kayısının fiyatını duyanlar inanamıyor!

Geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olan zrai don felaketinin faturası tahmin edilenden çok daha büyük olacak gibi duruyor. Malatya’da kuru kayısının (gün kurusu) kilosunun sadece 1 ayda 400-450 liradan 750-800 liraya çıktığı öğrenildi. İslim (sarı) kayısı kurusu ise 700 lira civarında etiketlendi. Kayısı kurusunun kilosu 3 yıl önce 90-100 TL civarındaydı…





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin büyüklüğünü, “Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık.” diyerek anlatmıştı. Malatya’da kayısı, Karaman’da elma, Manisa’da üzüm bağları ve Karadeniz’de fındık, Niğde’de patates gibi ürünlerde büyük kayıplar rapor edilmişti.