Samanyolu Haber /Gündem / Kuru kayısının fiyatını duyanlar inanamıyor! /20 Nisan 2025 15:34

Kuru kayısının fiyatını duyanlar inanamıyor!

Zirai donun faturası bu yıl ağır olacak. Kuru kuru kayısının kilosu şimdiden 800 liraya çıktı!

SHABER3.COM

Geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olan zrai don felaketinin faturası tahmin edilenden çok daha büyük olacak gibi duruyor. Malatya’da kuru kayısının (gün kurusu) kilosunun sadece 1 ayda 400-450 liradan 750-800 liraya çıktığı öğrenildi. İslim (sarı) kayısı kurusu ise 700 lira civarında etiketlendi. Kayısı kurusunun kilosu 3 yıl önce 90-100 TL civarındaydı…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin büyüklüğünü, “Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık.” diyerek anlatmıştı. Malatya’da kayısı, Karaman’da elma, Manisa’da üzüm bağları ve Karadeniz’de fındık, Niğde’de patates gibi ürünlerde büyük kayıplar rapor edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuru kayısının fiyatını duyanlar inanamıyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:51