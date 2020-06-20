Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurulan şirket sayısında çakılma /20 Haziran 2020 13:36

Kurulan şirket sayısında çakılma

Türkiye'de yaşanan krize, koronavirüs pandemisi de eklenince ekonomide daralmada artış yaşandı. Ekonomideki sıkıntılara eklenen salgın, ticari hayatı olumsuz etkiledi. TOBB’nin açıkladığı verilere göre, geçen mayıs ayında kurulan şirket sayısı 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 48.5 azalarak 3 bin 438 adet oldu.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 22.22 artarak 2 bin 813'ten 3 bin 438'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23.32 arttı ve 513 oldu. Nisanda kapanan şirket sayısı 416 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48.46, kapanan şirket sayısı yüzde 41.57 azaldı.

Söz konusu ayda kurulan toplam 3 bin 479 şirket ve kooperatifin yüzde 84.82'sini limited şirket, yüzde 14'ünü anonim şirket, yüzde 1,18'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33'ü İstanbul'da, yüzde 8,94'ü Ankara'da, yüzde 7.42'si İzmir'de kuruldu. Bu ay Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 1318'i ticaret, 593'ü imalat ve 399'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 658'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323'ü inşaat, 192'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerden 188'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 73'ünün inşaat, 56'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181'inin ulaştırma ve depolama, 156'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

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