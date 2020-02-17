Samanyolu Haber /Gündem / Kurul'dan İmamoğlu'na: Derhal sök! /17 Şubat 2020 18:20

Kurul'dan İmamoğlu'na: Derhal sök!

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Taksim Meydanı'na inşâ edilen Kavuşma Durağı’nın kaldırılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki gün açık tutabildiği Kavuşma Durağı için 652 bin TL harcamıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak "Kavuşma Durağı" ismiyle bir yapı yerleştirmişti.

KALDIRILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kavuşma Durağı’nın kaldırılmasına karar verdi. 

Kurul durağın kaldırılmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Aynı meydanda geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da "Dijital Gösterim Merkezi" ismi altında çadır kurmuştu. Koruma Kurulu aylardır meydanda olan çadırın kaldırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 652 bin liraya mâl olan Taksim Geçici Sergi Platformu'nu dün ziyaret etmişti. 

İMAMOĞLU ŞİMDİ NE DİYECEK?

İmamoğlu, "Vatandaşlara, Taksim Meydanı Projesi'ne dair her safhaya biraz daha yukarıdan bakabilme imkânı sağlamak için durağı inşâ ettik," ifadelerini kullanmıştı. 

"Kavuşma Durağı", Taksim Meydanı'nda 253 metrekarelik alanda merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlanmıştı

Kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde tanzim edilmişti. 

İmamoğlu şu ana kadar Koruma Kurulu kararına dair herhangi bir beyanda bulunmadı. 
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