Kurul'dan İmamoğlu'na: Derhal sök!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak "Kavuşma Durağı" ismiyle bir yapı yerleştirmişti.





KALDIRILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK





İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kavuşma Durağı’nın kaldırılmasına karar verdi.





Kurul durağın kaldırılmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.





Aynı meydanda geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da "Dijital Gösterim Merkezi" ismi altında çadır kurmuştu. Koruma Kurulu aylardır meydanda olan çadırın kaldırılmasını istedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 652 bin liraya mâl olan Taksim Geçici Sergi Platformu'nu dün ziyaret etmişti.





İMAMOĞLU ŞİMDİ NE DİYECEK?





İmamoğlu, "Vatandaşlara, Taksim Meydanı Projesi'ne dair her safhaya biraz daha yukarıdan bakabilme imkânı sağlamak için durağı inşâ ettik," ifadelerini kullanmıştı.





"Kavuşma Durağı", Taksim Meydanı'nda 253 metrekarelik alanda merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlanmıştı.





Kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde tanzim edilmişti.





İmamoğlu şu ana kadar Koruma Kurulu kararına dair herhangi bir beyanda bulunmadı.