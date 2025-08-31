Samanyolu Haber /Gündem / Kurultay davası öncesi merak edilen soru: Kılıçdaroğlu ne yapacak? /31 Ağustos 2025 12:23

Kurultay davası öncesi merak edilen soru: Kılıçdaroğlu ne yapacak?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Eylül’de görülecek Kurultay davası öncesinde tavrını koruyacağı ve mahkemenin vereceği karara uyacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

CHP’de 15 Eylül’de yapılacak Kurultay davası yaklaşırken kulislerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

TV100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan yandaş gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan aldığı bilgileri paylaştı.

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir mahkeme sürecine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı. “Mutlak butlan” tartışmaları devam ederken, Kılıçdaroğlu’nun davacı konumunda olmadığı ve kamuoyunda oluşan “dava açtı” algısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“HAYIR DEME ŞANSI YOK”
Kılıçdaroğlu’nun 15 Eylül’e kadar da sessizliğini koruyacağı ifade edildi.

Mahkeme kararına uyacağı vurgulanan Kılıçdaroğlu’nun, “Mutlak butlan olursa hayır deme şansı yok” sözleriyle yakın çevresine net bir tavır koyduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun, hakarete varan sosyal medya paylaşımlarına ve medya baskısına rağmen diyaloğa kapılarını kapatmadığı dile getirildi.
