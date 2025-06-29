Samanyolu Haber /Gündem / Kurultay davasına saatler kala konuştu: 'Ne karar verirlerse versinler, hazırız' /29 Haziran 2025 23:41

Kurultay davasına saatler kala konuştu: 'Ne karar verirlerse versinler, hazırız'

CHP'de gözler yarın görülecek 'kurultay iptali' davasına çevrildi. Kritik duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Çıkacak her karara hazırlıklı olduklarını belirten Özel, "Amaç Türkiye'nin birinci partisini tartıştırmak. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize" dedi.

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CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Kritik duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel, "Bugün Muharrem orucunun 4. günü. Alevi inancının kanaat önderleri bizi burada, bu güzel cemevinde misafir ettiler. Hep beraber orucumuzu açtık. Aleviler, Türkiye’nin barışının, birliğinin, beraberliğinin simgesi ve bütün üzüntülere, acılara rağmen kin biriktirmeyen; insan sevgisi biriktiren, en yüce duygunun, en büyük dayanışmanın, en büyük vatan sevgisinin ve Atatürk'e bağlılığın yaşandığı bir topluluk. Burada onlarla birlikte olmak bizim açımızdan son derece mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

'VERECEKLERİ HER KARARA HAZIRIZ'
Mahkemeden çıkacak her karara hazır olduklarını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bu güzel günde tatsız konuları konuşmaya hiç gerek yok. Ümidimiz şudur, yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil; süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne de ülkeye bir fayda çıkar. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız.

'BU İŞİ UZATIP DA...'
Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Bu ülkenin açlığı konuşması, yoksulluğu konuşması, işsizliği konuşması, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bu adalet taleplerini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin."

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