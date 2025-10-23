Kurultay davasından önce CHP’den yeni hamle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle görülecek davanın gölgesinde toplanan Parti Meclisi, 39’uncu Olağan Kurultayın takvimini belirledi.









KURULTAYLARIN PARTİSİ





CHP KURULTAYININ YAPISI

CHP’de, “Değişim kurultayı” olarak nitelendirilen 38’inci Olağan Kurultay’ın ardından dördüncü kez kurultay kararı alındı. CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı için tarih belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde 39. Olağan Kurultayını gerçekleştirecek.CHP Parti Meclisi (PM) 39. Olağan Kurultay’ın tarihinin belirlenmesi gündemiyle toplandı. Bugüne kadar 22’si olağanüstü, 60 kurultay toplayan CHP’de, 39. Olağan Kurultay’ın 28 – 30 Kasım tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı.CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.CHP, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kaybettiği 38. Olağan Kurultay’a yönelik dava sonrası 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü ve 21 Eylül’de 22. Olağanüstü Kurultay’ı toplamıştı.Parti kurmayları, bu hamlelerin ardından yarınki davanın konusunun düşmesini bekliyor. Ancak mutlak butlan riski henüz kesin olarak ortadan kalkmış değil.Tüzüğe göre kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor.Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM’nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.Partide, dün tamamlanan il kongrelerinin ardından 1200 kurultay delegesi belirlenmiş oldu.Doğal üyelerle 1300’ün üzerinde delegenin 39. Olağan Kurultay’da sandık başına gitmesi bekleniyor.Yüksek Seçim Kurulu’nun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP’nin İstanbul’dan 192, Ankara’dan 74 ve İzmir’den 56 delege çıkarması öngörülüyor.