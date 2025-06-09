Kurultay gecesi kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun telefon konuşması ortaya çıktı

Bu iddiaların yanında Kurultay'da Divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu taraftarlarına baskı yaptığı öne sürülüyordu. 30 Haziran tarihinde görülecek olan dava öncesinde şu anda Türkiye'de olmayan gazeteci Erk Acarer'in yayını, Kurultay gecesinde neler olduğunu ortaya döktü.





CHP'nin Kasım Kurultayı hakkında iktidar medyası ve Lütfü Savaş'ın da aralarında olduğu bazı ihraç edilen eski CHP'lilerin 'şaibe var' iddialarının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığı iddia ediliyordu.İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin detaylarını belgeli (ses kayıtlı) bir şekilde yayımlayan Acarer, o gece Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekilmenin nasıl olacağına dair Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen konuşmayı yayımladı.İşte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında geçen o konuşma. Erk Acarer, ikili arasında geçen konuşmayı şu şekilde aktardı:İmamoğlu'nun sözleri ve İmamoğlu'nun sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun ilk turun ardından ne yapmak istediğini anlıyorsunuz. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla net bir biçimde Kılıçdaroğlu çekilmek istiyor kurultaydan. İmamoğlu ise, "Siz nasıl uygun görürsünüz Sayın Genel Başkanım?" diyerek karşılık veriyor.Kılıçdaroğlu bunun nasıl olacağını da soruyor. İmamoğlu cevaplıyor. "Şu anda oylama yapılıyor." diyor. "Yüksek Seçim Kurulu'na bildiririz." diyor. Daha doğrusu sizin bunu söylediğinizi iletiriz, diyor. "Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz." diyor. "İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim Sayın Genel Başkanım." diyor."Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan haliyle yapabiliriz." diyor. "Nasıl arzu ederseniz genel başkanım?" diyor. Kılıçdaroğlu'nun talebi çok açık. Prosedürün nasıl işleyeceğini de ve Özel'i nasıl kutlayacağını bile soruyor. İmamoğlu da bunlara yanıt veriyor."Elini kaldırmanız daha doğru olur." "O zaman arzu ederseniz" diyor. "Arkadaşlarımız İlçe Seçim Kurulu'na gitsinler hemen hızlıca talebinizi belirtsinler. Özgür Bey'i o zaman yanımıza davet ediyorum." diyor. "Arkadaşlarımız burada. Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim.Kendisine de bu durumdan bahsedelim." diyor. "Arzu ederseniz siz de telefonla görüşebilirsiniz." diyor. "İkiye kadar vakit var. Bu işi şimdi çözersek seçim sonucunun da bir anlamı kalmaz." diyor Ekrem İmamoğlu.Kurultay gecesinde Kılıçdaroğlu'nun odasında olduğu ifade eden Evren Alankuş, Erk Acarer'in söz konusu videosunu alıntılayıp o gece yaşananları anlattı. Aktarılan bilgilere göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi üzerine baskı değil, itibarını korumak için önerilerde bulundu.Bununla beraber Kılıçdaroğlu, ikinci defa salona geldiğinde çekilme kararını aldığı ancak odasındakilerin çekilmeme yönünde Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği Alankuş tarafından ifade edildi:Ortaya atılan iddiaların aksine Sayın Kılıçdaroğlu’na çekilmesi için Sayın İmamoğlu‘nun baskı yapmadığı ortaya çıkmış oldu. Tam tersine Kemal Bey’in itibarını korumak için mücadele etmiş Sayın İmamoğlu.Kemal Bey zaten ikinci kez kurultay salonuna geldiğinde çekilme kararını almıştı! Odada bulunan kişilerden biri olarak söylüyorum ve yazılı olarak beyan ediyorum.!Kemal Bey’in ağzından çıkan ilk cümle “arkadaşlar ben de insanım bırakın rahat edeyim “ olmuştu.Maalesef odada bulunan herkes çekilmemesi yönünde ikna etmeyi başardı.Günlerdir aylardır sadece CHP’yi tartıştırarak partiyi kuşatmaya çalışan AKP’nin ekmeğine yağ sürmeye çalışan arkadaşlar, Kemal Bey’i şeytanlaştırmaktan başka bir şey yapmadıklarını şimdi anlıyorlar mı?Nasıl bir oyuna alet olduklarını görüyorlar mı?