Kurultay krizine İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Yol arkadaşım değildir'

“CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt’taki kayyum ve kendi fikirlerini aktardı."





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki Kurultay tartışmalarına ilişkin sert konuştu.tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan tv100 yazarı Barış Yarkadaş, İmamoğlu’nun kurultay isteyip istemediği hakkında flaş bir kulis bilgisi verdi. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:Yarkadaş, İmamoğlu'nun konuşmasını bitirtirken ‘Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta” dediğini aktardı.