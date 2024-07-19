Samanyolu Haber /Gündem / Kurum’dan Özhaseki'nin kadrosuna ilk hamle! Kilit isim görevden alındı /19 Temmuz 2024 08:19

Kurum’dan Özhaseki'nin kadrosuna ilk hamle! Kilit isim görevden alındı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda değişiklik yaşandı. Bakan yardımcısı Vedad Gürgen görevinden alındı. Gürgen’in yerine 2018 yılından beri TOKİ Başkanı olarak görev yapan Ömer Bulut atandı.

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Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bakan yardımcısı Gürgen görevinden alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Gürgen, Özhaseki’nin Hatay’daki temsilcisi, kilit adamı pozisyonundaydı. Bu değişiklik, yeni bakan Murat Kurum’un eski bakan Mehmet Özhaseki'nin kadrosuna yönelik ilk ciddi hamlesi olarak yorumlandı.

Gürgen’in deprem bölgesindeki karnesi ise pek parlak değil. Rezerv alan konusunda vatandaşlarla sık sık karşı karşıya gelen Gürgen, hem depremzeler hem muhalefet tarafından “İnsani beklentilere duvar olmak” ve “Çözüm odaklı olmamak” ile eleştiriliyordu. Öte yandan bu değişiklikte Kurum’un aktif rol oynadığını belirtiliyor.

Kurum, yeniden bakan olması sonrasında ilk ziyaretini Hatay’a yapmış, görüşme ve toplantılar sırasında Gürgen’e soğuk tavırlarıyla dikkat çekmişti.
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