Kurum 'Gündemimizde yok' demişti, Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

"Şu an güncel olarak değil, hemen yakın zamanda başlayalım değil ama asla vazgeçmemiz söz konusu değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır, biz de doğru zamanda inşallah yapacağız"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediklerini, doğru finansmanın sağlanması halinde mutlaka yapacaklarını söyledi.DW Türkçe'de yer alan habere göre Bakan Uraloğlu, Ankara'da katıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla konuyu istişare ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.Uraloğlu, "Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz" diye konuştu.Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili "çok net bir irademiz var, Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız" diyen Uraloğlu, "Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız bu konuda istişare ediyoruz hem bakanımızla hem de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Ciddi, 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Çevre Bakanı Kurum'un "Şu an gündemimizde yok" sözlerine ilişkin olarak da şunları söyledi:Bakan Kurum, dün AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Kanal İstanbul konusundaki bir sorusuna "Kanal İstanbul'la ilgili konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul'un üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bu muhalefetin iyice bilmesini buradan tekrar ifade ediyorum" sözleriyle yanıt vermişti. Kurum, TOKİ'nin Sazlıdere'de başlattığı konutu inşaatının ise Kanal İstanbul ile bağlantısı olmadığını söylemişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün akşam İstanbul Başakşehir'de partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Kanal İstanbul tehlikesine dikkati çekerek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul konusunda referandum önerisini tekrarladı.Özel, "Ekrem Başkan bir tweet attı. Erdoğan'a seslendi, 'Ya Kanal ya İstanbul' dedi. 'Var mısın yine İstanbullulara soralım?' dedi. 'Sandığı koy, referandum yapalım' dedi. Biz de buradan Erdoğan'a sesleniyoruz: Kendine güveniyorsan, sandığı koy İstanbullunun önüne. İstanbullu karar versin 'İstanbul mu, Kanal İstanbul mu?' diye" ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine "geçit vermediğini" hatırlatan Özel, Kurum'un "gündemimizde yok" sözlerini de "yalan" olarak nitelendirdi. Özel, "19 Mart'tan hemen sonra harekete geçip 28'i bir yerde ihaleler yapıp Sazlıdere Barajı'nı içme suyu olmaktan çıkarıp, ihanete yıkım kararı veren İSKİ'nin yetkililerini gözaltına alıp bir büyük operasyonu yapanlara şunu söylüyorum: Bu Kanalın maliyeti 65 milyar dolar. Bu parayla 1,5 milyon sosyal konut yapılabilir, tüm İstanbul depreme dirençli hale gelebilir" diye konuştu.Özgür Özel, 28 Nisan'da da sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul gündemimizde yok' açıklamaları yalandır. 'Hükümet Kanal İstanbul'dan vazgeçti' ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İMAMOĞLU Maddi hedefi KANAL İSTANBUL'dur" ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle Kanal İstanbul bölgesinde 27 Şubat'ta yaptığı incelemelerin video görüntülerini paylaşmıştı.