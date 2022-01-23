Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurumlar vergisi oranı yüzde 1 düşürüldü /23 Ocak 2022 19:01

Kurumlar vergisi oranı yüzde 1 düşürüldü

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının yüzde 1 oranında düşürülerek yüzde 19'a çekildiği belirtildi

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Evrensel'de yer alan habere göre çeşit çeşit vergi kalemleri elini yurttaşların cebinden çıkarmayan Erdoğan yönetimindeki AKP iktidarı, kurumlar vergisinde eksiltmeye gitti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasada kurumlar vergisindeki değişiklik de yer aldı. Buna göre, kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürüldü.

AKP'li 78 milletvekilinin imzası ile Meclise sunulan ve ilgili komisyondan geçen, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 18 maddeden oluşan kanun, memur ve emeklilere zam oranından doğal gazda kademeli faturalandırmaya, Bireysel Emeklillik Sistemindeki yeni orandan kamu müteahhitlerine kıyağa kadar pek çok konu içeriyor. 19 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan kanun teklifindeki uygulamalar cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmaları ile (23 Ocak) birlikte yürürlüğe girdi.
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