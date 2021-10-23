Kurusıkı silahlar neden tehlikeli?

Aktör Alec Baldwin, New Mexico'daki film setinde çekimde kullanılan kurusıkı silahı yanlışlıkla ateşledi.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti, yönetmen Joel Souza yaralandı.

Ekip "Rust" adlı filmin çekiyordu.

Hayatını kaybeden 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins için başsağlığı mesajları yayımlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu tür kazalar film sektöründe çok nadir yaşanıyor. Ateşli silahların film setlerinde nasıl kullanılacağı konusunda sıkı güvenlik kuralları var.

Avustralyalı aktör Rhys Muldoon, "Yakınlarda oynadığım filmde, plastik silahı bile her gün imzayla teslim ediyor, imzayla teslim alıyordum. Bu olay bu yüzden çok inanılmaz" diye konuştu.

Taklit ya da kurusıkı silahlar zararsız gibi görünseler de tehlikeli olabiliyor.

Kurusıkı silah nedir?

Film sektöründe normal mermi yerine kurusıkı mermiler kullanılıyor.





Çok inandırıcı görünmelerinin sebebi de aslında değiştirilmiş gerçek mermiler olmalarından kaynaklanıyor.





Normal olarak mermilerde bir kovan kısmı oluyor. Bu ona hız veren patlayıcı tozun (barut) içine konduğu kısım. Silah ateşlendiğinde bu barutu tutuşturuyor o da kovanın ucundaki asıl tehlikeli kısım olan mermi çekirdeğini fırlatıyor.





Kurusıkı mermilerde ise, sadece ucunda mermi çekirdeği olmayan bir kovan atılıyor.





Kurusıkı silah dediğimiz şey de aslında bir çok farklı tür şeyi ifade etmek için kullanılıyor.





Bunlar replika ya da işlevsiz yani ateş almayan silahlar da olabilir.





Ama çoğunlukla kurusıkı mermi atan gerçek silahlar kullanılıyor.





Böylece gerçeğe yakın bir sonuç elde edilmiş oluyor. Kurusıkı mermi de tıpkı gerçek silah sesi gibi ses, kıvılcım çıkarıyor ve kovan fırlatıyor.



