Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuruyemişçi isyanda: Dolardaki artış yüzünden vatandaş artık alamıyor /29 Ekim 2020 11:10

Kuruyemişçi isyanda: Dolardaki artış yüzünden vatandaş artık alamıyor

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, “Et 50-60 TL, karışık kuruyemiş 100 TL. Döviz arttıkça, vatandaş ancak leblebi ve çekirdek alabiliyor” dedi.

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Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Karaman, kuruyemişin 20-30 yıl önce herkesin tüketebildiği bir ürün olduğunu belirterek, “Dövizle bağlantılı olarak kuruyemiş fiyatları özellikle son birkaç senedir uçuyor. Yerli ürün de olsa, uluslararası piyasa şartları gereği yükseliyor” diye konuştu.

Bu durumdan çok rahatsız olduklarını kaydeden Karaman, “Düşünün et 50-60 TL, karışık kuruyemiş 100 TL. Vatandaş, döviz arttıkça ancak leblebi-çekirdek alabiliyor” dedi.

Dünyada rekoltenin çok yüksek olması nedeniyle kur artışının nispeten daha az hissedildiğini kayden Karaman, şunları söyledi:
“Bizim yeterince üretemediğimiz, doların birebir etkilediği ürünler badem, ceviz, kaju, hurma, erik kurusu, iğde, kahve. Dolar ne kadar artarsa, kuruyemiş de o oranda artar. Altın gibi. Normal vatandaş artık ceviz, badem, gibi kuruyemiş tüketemiyor.”

Yerli ürünü ucuza satmanın da çok mümkün olmadığına dikkat çeken Karaman, “Örneğin fındıkta ihracatçıyız. Fiyat uluslararası piyasada oluştuğu için içeriye ayrı fiyat uygulanamıyor. Olmayacak şeyi konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla dolar artınca fındık da artıyor. Aynı şey kayısı ve yer fıstığında da geçerli” dedi.

'Ceviz ve Badem Amerika'dan'

Ceviz ve bademin ağırlıklı olarak Amerika'dan ithal edildiğini söyleyen Karaman, şöyle konuştu:

“Yüzde 70-80 oranında ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla dolar yükselince ceviz ve badem anında tepki veriyor, anında yükseliyor. Kahve, hurma, kaju zaten Türkiye'de üretilmesi mümkün olmayan ürünler. Sene başında kilosu 6.5-7 dolar olan hurma fiyatları şu an 8 dolar civarında seyrediyor. Yani ocak ayında 40-42 liraya ithal edilen hurma fiyatları şimdi 64 liradan ithal ediliyor.
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