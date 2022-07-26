Samanyolu Haber /Gündem / Kuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazasında hayatını kaybetti /26 Temmuz 2022 16:46

Kuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuryelik yapan KHK’lı polis memuru Özcan Hekim, Ordu’nun Fatsa ilçesinde alkollü bir sürücünün sıkıştırması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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KHK’lı polis memuru Özcan Hekim, Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kuryelik yapan Hekim’in alkollü bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı öğrenildi.

İnsan hakları savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HKH’lı Hekim’in yaşamını yitirmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Ordu, Fatsa’da KHKlı eski polis Özcan Hekim trafik kazası sonucu vefat etti. Kuryelik yapıyordu, alkollü bir sürücü sıkıştırdı, TIR’ın altında kaldı. İşinden atılıp, başka işte çalışırken kaza sonucu ölen bu kaçıncı KHKlı oldu? Allah hakkını bırakmasın. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.


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