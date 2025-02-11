Kuryelik yapan Özel harekat polisleri uyuşturucuyla yakalandı

Muş-Bingöl karayolunda yapılan operasyonda uyuşturucu kuryeliği yapan iki özel harekat polisi gözaltına alındı. Bold'da yer alan habere göre iki polisin de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde ‘dış kaynak’ olarak emniyete alındıkları ortaya çıktı.





Uyuşturucu Kuryeliği Yaptıkları Belirlendi

Van Emniyet Müdürlüğü kadrosuna görevli iki özel harekat polisinin, uyuşturucu kuryeliği yaptıkları belirlendi. T24 yazarı Tolga Şardan’ın konu ile ilgili yazısı şöyle:





“Muş-Bingöl karayolunda üç hafta önce uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, yol uygulamasında şüphelendikleri iki aracı durdurup arama yaptı.





Zanlılardan Dördü Tutuklandı

Savcılık talimatıyla yapılan aramada, her iki araçta toplam 10.5 kilogram metamfatemin, 6 kilogram dolayında eroin ve yaklaşık 200 bin lira para ele geçirildi.





Araçlarda bulunan biri çocuk altı kişi gözaltına alındı. Zanlılardan dördü tutuklandı.”





Emniyet Özel Harekât Biriminde Çalışıyorlar

“Nefes aldığımız bu coğrafyada hemen her gün karşılaşılan türdeki bu operasyonu farklı hale getiren ise, tutuklanan iki şüphelinin Emniyet özel harekât biriminde çalışıyor olmaları.





Görevleri terörle mücadele etmek olan özel harekâtçı polislerin, uyuşturucu kuryesi oldukları anlaşıldı. Diğer iki şüpheli ise, uyuşturucunun naklinde polislere yardım edenler.





Muş Emniyeti’nce Gözaltına Alındılar

Savcılığın gizlilik kararı verdiği operasyonda tutuklanan iki özel harekâtçı, Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliler. Operasyonu oluşturup yöneten Siirt Emniyeti. Yakalamayı yapan ise Muş Emniyeti. Polislerden birisinin aracında ailesinin bulunduğu ortaya çıktı.”





Soylu Döneminde İşe Alınmışlar

“Büyüteç’i okuyanlardan kimileri, “koskoca Emniyet teşkilatı, çürük elmalar bulunup temizlenmiş” diyebilir. Ancak tutuklanan özel harekâtçı polislerin şöyle bir özelliği var:





İki polis de, şimdilerde siyaseti bıraktığını açıklayan önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde “hiç polislik yapmamış adaylar arasından yapılan seçmelerle teşkilata girenlerden.” Daha önceleri, özel harekâtçı polisler, teşkilat içinde seçilirdi.





Soylu’nun Rehberliğinde Özel Harekât’ın Dokusu Değiştirildi

Ancak, AKP iktidarında Soylu’nun rehberliğinde, özel harekât’ın dokusu değiştirildi.





Bu arada, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’i öldüren tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getiren iki özel harekâtçı polisin de yine dış kaynak alımı olduğunu hatırlatayım!

Özel harekât artık nasıl yönetiliyorsa; üniforma giyme şansını elde eden polisler, suç işlemekten geri kalmıyor!”