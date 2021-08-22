Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım

Televizyon kanalı Puls 24’e konuşan ve bugün yayınlanan röportajda Kurz, “Ben açıkça gönüllü olarak daha çok Afgan mülteci alınmasına karşıyım. Ve bu durum benim başbakanlığım sürecinde de gerçekleşmeyecek” dedi.







Kariyerini azınlık ve göçmen karşıtlığı üzerine kuran Kurz, Avusturya’nın bir seçenek olmadığını dile getirdi. Resmi verilere göre Almanya’nın ardından en çok Afgan mülteci barındıran ülkesi Avusturya’da 40 binden fazla Afgan bulunuyor. Kurz açıklamalarında, “Avusturya orantısız şekilde büyük katkı sağladı. Ben daha çok insan alınması taraftarı değilim. Bu konuda karşı tarafta yer alıyorum” dedi.





Kurz, Afganistan’dan kaçan insanların bölgede kalması gerektiğini dile getirirken, “Türkmenistan ve Özbekistan sadece 14 ve 13 Afgan aldı” ifadesini kullandı.



