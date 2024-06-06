Samanyolu Haber /Dünya / Kuş gribinden ilk kez bir insan öldü: DSÖ'de A(H5N2) uyarısı /06 Haziran 2024 09:49

Kuş gribinden ilk kez bir insan öldü: DSÖ'de A(H5N2) uyarısı

Son dönemde dünyanın birçok noktasında ortaya çıkan kuş gribi salgınlarında korkulan oldu...

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Uluslararası kamuoyu corona virüsü salgınının etkilerini halen üzerinde atamamışken yeni bir salgın paniği yaşanıyor...

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, daha önce kuş gribine yakalanan ve sağlık sorunları yaşayan bir kişinin Nisan ayında Meksika'da öldüğünü ve virüse maruz kalma kaynağının bilinmediğini duyurdu.

DSÖ, kuş gribi virüsünün genel nüfusa yönelik mevcut riskinin düşük olduğunu vurgularken yaşamını yitiren kişinin 59 yaşında olduğunu da açıkladı.

Meksika vatandaşı olduğu belirtilen adamın Meksiko'da hastaneye kaldırıldığı ve ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı ve genel rahatsızlık geliştirdikten sonra 24 Nisan'da öldüğü belirtildi.

DSÖ DUYURDU: İLK İNSAN VAKASI

DSÖ'den yapılan açıklamada, “Bu vakada virüse maruz kalınan kaynak şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsleri bildirilmiştir” denildi.

DSÖ'ye göre bu vaka, küresel çapta influenza A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu laboratuvarca doğrulanmış ilk insan vakası olarak kayıtlara geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığı henüz enfeksiyonun kaynağının tespit edilemediğini belirtirken yaşamını yitiren adamın kronik rahatsızlıkları olduğunu ve ölmeden önce kronik böbrek hastalığı ve tip 2 diyabeti olduğunu da duyurdu.
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