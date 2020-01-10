Kusara bakma, yapamazsın!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde geri atmazken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konunun uzmanlarını bir araya getirdi.





Kanal İstanbul Çalıştayı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener de katıldı.





BAĞCILAR VE ESENLER 30 CM. YÜKSELECEK





Çalıştayın açılışı konuşmasını yapan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, projenin risklerine dikkati çekerek, "Güngören, Esenler Bağcılar belediyeleri 30 cm yükselecek. Bugün İstanbul’da içtiğimiz üç bardaktan birini karşılayan su kaynaklarının yok olma riski doğacak." dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'u "çok riskli bir ameliyat" diye niteledi.





İmamoğlu. "İstanbul'un tabiri caizse bazı bölgeleri felç olacak, kimi yerleri sakat kalacak. Bir şehri böyle ölümcül bir ameliyata sevk edenler 'Siz ne derseniz deyin bu ameliyat yapılacaktır' diyemezler. Bunu yapacak olanlar bu ameliyata neden mecbur olduğumuzu bize anlatmak zorundadır." ifadelerini kullandı.





AKP hükümetinin kendilerini ve İstanbul halkını bir oldu bitti ile karşı karşıya getirmeye çalıştığına işarek eden İmamoğlu, "Bir takım siyasi ve rant ilişkilerine dayalı olduğu görülen bu proje, bu yanar döner bu siyasete bu ülkenin zerre kadar ihtiyacı yoktur." dedi.





Kanal İstanbul Çalıştayı'nın açılışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, Kanal İstanbul'u "AKP lideri Erdoğan'ın yandaşlarına rant dağıtma projesi" diye niteledi.





AKŞENER: BU BİR İSTANBULLUYA DERS VERME EYLEMİDİR





İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları kaydetti: "Proje herhangi bir bilim insanıyla tartışılmış mı? Hayır. Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbulluyu ferahlatacak mı? Hayır. 31 Mart'ta Ekrem Başkanı seçtiniz beyefendinin sinirini bozdunuz. 23 Haziran'da bütün İstanbullu yeniden seçti iki kere sinirini bozdunuz. Bu bir İstanbulluya ders verme eylemidir."





Akşener, "Erdoğan babamız bizler de onların sinirini bozan insanlarız. Bu İstanbulluyu cezalandırmaktır. Bu ben bu ülkenin her şeyiyim diyen bir bakış açısının tezahürüdür. Bu güç benim elimde canım isterse herkesin kafasına o çekici vururum demenin tezahürüdür." dedi.





KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: KUSURA BAKMA, YAPAMAZSIN





Akşener'in ardından konuşmasını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye açısından büyük sorunlar doğuracak bir olayı tartışıyoruz. Bir kişinin dayatması üzerine tartışıyoruz. Bir devletin öncelikleri vardır. Bunlar planlamayla olur. Planı kim yapar o toplumun insanları, mühendisleri, ekonomistleri ayni liyakat erbabı olan kişiler bir toplumun önceliklerini belirlerler. Peki bu projenin önceliklerini kim belirliyor? Hayır ben bunu yapacağım diyenler belirliyor. Kusura bakma yapamazsın." diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, "Bu ameliyat mutlaka yapılacaktır diyen adamın önce doktor olması lazım. Hani uzmanı olsa bu işi biliyor deriz. O işi de bilmiyor." ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu, "Bu projenin önceliği rant, para hırsı. Konuşmamın başında önceliklerden bahsettim. Bakın arkadaşlar 21'inci yüzyılın Türkiyesinde kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin kişi ve biz bu kanalı yapmaya çalışıyoruz. İşsiz sayımız 8 milyon 400 bini aştı. Bana söyler misiniz? Aklı olan düşünsün Türkiye’nin öncelikleri ne?" sorusunu yöneltti.