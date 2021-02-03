Samanyolu Haber /Gündem / "Kusura bakmayın, ormanda saklanan Japon askeri gibisiniz" /03 Şubat 2021 11:02

"Kusura bakmayın, ormanda saklanan Japon askeri gibisiniz"

CHP'de gerçekleşen istifalara değinen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ayrılan vekiller hakkında "Kusura bakmasınlar ama bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında CHP içerisindeki tartışmalara değindi. 

Özkök, partiden ayrılan 3 milletvekilini 'Savaşın bittiğini bilmeyip hala ormanda saklanan Japon askerlerine' benzetti:

"Hasan Cemal dün teşhisi koşmuş:

'CHP parçalanıyor...'

Üç milletvekili ayrılmış...

Ayrılanların açıklamalarına baktım. Demode bir ulusalcılık... Klasik bir Batı düşmanlığı... Hizipçi bir psikoloji...

Savaşın bittiğini bilmeyip hâlâ ormanda saklanan Japon askerleri gibiler.

Trajik mi komik mi diyeyim karar veremedim. Kusura bakmasınlar ama bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir...

Bana göre ayrılarak CHP’ye büyük iyilik yapıyorlar.

Yine bana göre CHP parçalanmıyor, tam aksine sağlam ve toparlayıcı bir merkezde toplanıyor..."
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