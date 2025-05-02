Kütahya alarm veriyor! Naci Görür'den korkutan uyarı

Kütahya, son günlerde artan sismik hareketliliğiyle dikkat çekiyor. En son Simav ilçesinde saat 15.51’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12,55 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.



Kütahya’da geçen haftadan bu yana benzer büyüklükte depremler yaşanıyor. Dün de yine Simav yakınlarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Uzmanlar, bölgedeki bu hareketliliği yakından takip ediyor.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremlerin Naşa Fay Zonu çevresinde yoğunlaştığını belirterek bölgenin sismik gerilim altında olduğuna dikkat çekmişti. Görür, bugün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda da Simav-Yemişli hattında meydana gelen depremle ilgili uyarıda bulundu.



"Bugünlerde burada depremler sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor, yöneticiler daha dikkatli olmalı" diyen Görür, kalıcı çözümün "deprem dirençli Simav" olduğunu vurguladı.



Uzmanlar, özellikle yerel yönetimlerin ve yetkililerin bölgede yapı stokunu gözden geçirmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermesi gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki sismik hareketliliğin devam etmesi durumunda yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor.