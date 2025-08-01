Samanyolu Haber /Gündem / Kütahya'da korku dolu anlar: 5 dakikada 4 deprem /01 Ağustos 2025 10:04

Kütahya'da korku dolu anlar: 5 dakikada 4 deprem

Kütahya Simav'da sabahın erken saatlerinde sadece 5 dakika içerisinde 4 tane deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre önce saat 07.15'te büyüklükleri 3.9 olan iki deprem oldu. Sonra saat 07.17'de 3.8 ve saat 07.20'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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Kütahya'da depremlerin sık sık yaşandığı Simav ilçesi bu sabah sadece 5 dakikada 4 defa sallandı. Önce saat 07.15'te 3.9'luk 2 deprem ile sallanan Simav daha sonra saat 07.17 de 3.8 ve saat 07.20'de 3.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

İKİ DEPREM ARASINDA SANİYELER VAR
Simav'da bu sabah meydana gelen ilk iki deprem arasında sadece 31 saniye var. Önce saat 07.15.26'da meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde oldu ve derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. Hemen 31 saniye sonra olan deprem yine 3.9 büyüklüğünde oldu. Bu depremin derinliği ise 4.1 kilometre olarak ölçüldü.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DEPREMDE BÜYÜKLÜK DÜŞTÜ
31 saniyede meydana gelen iki depremden 2 dakika sonra bu defa saat 07.17'de yerin 4.9 kilometre altında büyüklüğü 3.8 olan bir deprem daha oldu. Bu depremden de sadece 3 dakika sonra yine 4.9 kilometre derinliğinde büyüklüğü 3.1 olan 4. deprem oldu.
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