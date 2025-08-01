Kütahya'da korku dolu anlar: 5 dakikada 4 deprem

Kütahya'da depremlerin sık sık yaşandığı Simav ilçesi bu sabah sadece 5 dakikada 4 defa sallandı. Önce saat 07.15'te 3.9'luk 2 deprem ile sallanan Simav daha sonra saat 07.17 de 3.8 ve saat 07.20'de 3.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.





İKİ DEPREM ARASINDA SANİYELER VAR

Simav'da bu sabah meydana gelen ilk iki deprem arasında sadece 31 saniye var. Önce saat 07.15.26'da meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde oldu ve derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. Hemen 31 saniye sonra olan deprem yine 3.9 büyüklüğünde oldu. Bu depremin derinliği ise 4.1 kilometre olarak ölçüldü.





ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DEPREMDE BÜYÜKLÜK DÜŞTÜ

31 saniyede meydana gelen iki depremden 2 dakika sonra bu defa saat 07.17'de yerin 4.9 kilometre altında büyüklüğü 3.8 olan bir deprem daha oldu. Bu depremden de sadece 3 dakika sonra yine 4.9 kilometre derinliğinde büyüklüğü 3.1 olan 4. deprem oldu.