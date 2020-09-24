Samanyolu Haber /Gündem / Kütahya'da halk su yerine arsenik içiyor: DSÖ'nün kabul ettiği miktarın 350 katı /24 Eylül 2020 09:25

Kütahya'da halk su yerine arsenik içiyor: DSÖ'nün kabul ettiği miktarın 350 katı

12 bin nüfuslu Kütahya’nın Emet ilçesinde şebeke suyundaki arsenik miktarı Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği miktarın tam 350 katı.

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Kütahya'nın Emet İlçesi'nde içme suyuyla ilgili ortaya çıkan raporlarda yeraltı ve şebeke sularındaki arsenik vahim boyutlara ulaşmış durumda.

Gazi Üniversitesi 2011'de yaptığı çalışmada, sularda Dünya Sağlık Örgütü tarafından, içilebilir kabul edilen düzeyin arsenik için 350 katı, bor için de 8 bin katı olduğunu tespit etti. Dumlupınar Üniversitesi ise yaptığı araştırmada bölgede kanserden ölüm oranlarının ilin diğer bölgelerine oranla 3 katı olduğunu açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Gazi Üniversitesi tarafından 2011'de hazırlanan raporda şu ifadeye yer verildi:

“Emet Çayı'ndan alınan su örneklerinin 23 yıl boyunca izlenmesi sonucu elde edilen B (bor) ortalama konsantrasyon değeri 0.726 (±0.97) ppm ve As (arsenik) ortalama konsantrasyon değeri ise 86.5 (±125.6) ppm bulunmuştur.”

Raporları gündeme taşıyan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, ”Halk, yıllardır yüksek oranda arsenik içerdiğini bile bile bu su kullanmak zorunda kalıyor. Resmi kurumların yaptığı analizler ile üniversitelerin yaptığı analiz sonuçları arasında ciddi fark var. Buradaki halk kanser ve arsenik zehirlenmesine maruz kalmakta” dedi.
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