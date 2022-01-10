10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi tarafından onanan Kutbettin Gülen'in tahliye edilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Birçok hastalıkla mücadele ederken geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı ameliyatı olan ve ameliyat esnasında nabzı durma noktasına gelen Gülen, nekahet dönemi bile beklenmeden yeniden cezaevine gönderilmişti. Kendi başına ihtiyaçlarını görmekte, hatta ayakta durmakta bile zorlanan Gülen için başlatılan tahliye kampanyasında "KutbettinGüleni TahliyeEdin" denildi.















Kutbettin Gülen 3 Ocak 2022 Pazartesi günü göbek fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar fıtık ameliyatını gerçekleştirdikten hemen sonra, üzerinden 24 saat geçmeden Gülen, hapishaneye geri gönderildi. Ameliyat sırasında nabzı neredeyse sıfıra düştü ve ölümden döndü. Buna karşın nekahet dönemini bile hastanede geçirmesine izin verilmedi. Ameliyat sonrası kendisini ziyaret etmek, hiç olmazsa kapıdan görüp el sallamak ve moral vermek isteyen ailesine izin verilmedi. Aile hastane çıkışı onlarca polis ve askerin sözüm ona korumasından sıyrılıp el sallayıp selam verebildi.







İLK DARBE 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kardeşi olan Kudbettin Gülen, 8 kardeşin en küçüğü. 40 yıllık matbaacıydı ve bir işçi olarak çalıştığı Çağlayan Matbaası'na daha 15 Temmuz'tan önce kayyum atanarak el konulmuştu. Güler yüzü ve yardımseverliği ile çevresinde tanıdan Kudbettin Gülen, çalışanların çoğunun işten çıkarılmasına çok üzüldü ve bu sebeple de kalp spazmı geçirdi.





EKİM 2016'DAN BU YANA ÖZGÜRLÜĞÜ GASP EDİLDİ

15 Temmuz'un ardından başlatılan Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Ekim 2016'de gözaltına alındı ve sonrasında da bir daha güneş yüzü göremedi. Tanık ifadesine dayanarak suçlanan Kutbettin gülen, Bank Asya’ya para yatırmak gibi hukuk dışı bir suçlama ile tutuklandı. Duruşma savcısı, Gülen’in Bank Asya hesabında 140 bin lira para ve 393 gram (37 bin lira) altın bulunduğuna işaret etti. Bütün suçlama bunun üzerine kuruldu.





SAVUNMA HAKKINI BİLE KULLANAMADI

O günün şartlarında çıkarıldığı ilk mahkemede ne özel avukat bulabildi ne de CMK avukatları Gülen’in savunması üstlendiler. Yani savunma hakkını bile kullanamadı. Mahkeme tarafından tutuklandıktan sonra yaklaşık 2 yıl Menemen Cezaevinde kaldı. Şu anda Denizli T tipi Cezaevinde. Yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olan Gülen, 3 yıldan fazladır tek başına bir koğuşta tutuluyor. Benzer bir kaderi üniversiteden yeni mezun olan oğlu R.Gülen de yaşadı ve 6 yıldır o da hukuksuz bir şekilde cezaevinde yatırıyor. Ailesi ve yakınları da can ve mal güvenliği olmadığı için açık görüşe gidip ziyaret edemiyorlar.





ÇOK SAYIDA RAHATSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Diğer yandan Kutbettin Gülen 20 yıldır kalp hastalıkları, şeker hastalığı, prostat, yüksek tansiyon , böbrek yetersizliği ve şiddetli bel ağrısı gibi rahatsızlıklar ile mücadele ediyor. Kalp damar tıkanıklığı ve kalp duvarı kalınlaşması dolayısıyla fıtık ameliyatı sırasında ciddi kalp tehlikesi geçirdi buna rağmen hasta haklarından yararlanamadı. Hastane çıkışında tekerlekli sandalyeden ancak 3 kişinin yardımı ile zırhlı araca bindirildi.





Bir çok hastalığının yanısıra yıllardır T tipinde tek başına bir odada kalıyor. Kimse ile teması yok. Yakınlarıyla ancak telefon ile konuşabiliyor. Telefon hakkını ancak 4-5 dakika kullanıyor çünkü ayakta durmakta zorlanıyor ve bunu ailesine belli etmek istemiyor. Diğer yandan Son ameliyattan sona yakınları hastane çıkışında uzaktan el salladıklarında Gülen’in kendilerini tanıyamayacak kadar bitkin olduğunu gördüler. Gülen'in yetersiz beslenmeden dolayı çok zayıfladığı, bakımsız ve bütünüyle gücünün tükenmiş olduğu gözlerden kaçmadı.





TAHLİYE TALEPLERİNE KULAK TIKANDI

Bununla birlikte eski koğuş arkadaşları farklı komplikasyonlar yüzünden aylarca ayaklarının şiştiğini yürüyemediğini ama yeterli sağlık hizmeti alamadığını söylediler. Eylül 2017’de mahkemede çok hasta olduğunu, özellikle prostatından dolayı kelepçe takılarak ev hapsi verilmesi istedi ama bu taleplere kulak tıkandı ve hastalıkları ilerledi.





67 yaşındaki Kutbettin Gülen, yürümekte dahi zorlanıyor. Son ameliyattan sonra cezaevi revirinde kalıyor. Kısa bir süre sonra yeniden tek kişilik koğuşuna götürülmesinden ise endişe ediliyor. Gülen'in bir an önce tahliye edilip tam teşekküllü bir hastanede iyi bir sağlık taramasından geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu ameliyatın kalıcı hasarlar bırakacağından hatta daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediliyor. Ailesi ve avukatı Kutbettin Gülenin yalnız başına hayatını sürdüremeyeceğini söylüyor ve hayatından endişe ediyor.







Tek başına kaldığı koğuşta yetersiz beslenme ve hastalıklarla mücadele ederken çok zayıfladığını bedeni rahatsızlıklarının yanısıra mental rahatsızlıkların da baş gösterdiğini söyleyen yakınları Gülen’in göz göre göre ölüme mahkum edildiğini ifade ettiler.

15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avında, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kardeşi olması sebebiyle Denizli T tipi Cezaevinde adeta bir rehine gibi tutuluyor. Ailesi ‘devlet bile bile, göz göre göre masum bir insanı ölüme sürüklüyor. Maalesef hükümet, kanunlara aykırı olarak, tedavi görmesi gereken bir hastayı hapishanede tutuyor, yeterli bakım ve sağlık hizmetlerini vermeyerek bir cinayete ortak oluyor’ diye gözyaşlarıyla babalarının eve döneceği günü, adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyorlar.