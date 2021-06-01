Samanyolu Haber /Gündem / Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili nihayet soruşturma açıldı /01 Haziran 2021 16:39

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili nihayet soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in ifadeleri sonrası, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesiyle ilgili iddialara dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili nihayet soruşturma açıldı Sonraki Haber >>

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:19