Samanyolu Haber /Dünya / Kutup ayıları ile ilgili ürküten tahmin /20 Temmuz 2020 23:07

Kutup ayıları ile ilgili ürküten tahmin

Kutup ayılarının 2100 yılına kadar neslinin tükenebileceği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla şey yapılmaması halinde kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, deniz buzunda iklim değişikliğine bağlı kaybın kutup ayılarının sayılarının azalmasına, muhtemelen büyük oranda yok olmalarına yol açacağı ihtimalinin zaman çizelgesi çıkarıldı.

Araştırmada, sera etkisi meydana getiren yüksek gaz emisyonları senaryosunda, 2100 yılına kadar birkaç topluluğun dışında tüm kutup ayılarının neslinin tükenebileceği sonucuna varıldı.

Emisyonun azaltılmasında makul hedeflere ulaşılması halinde bile birçok kutup ayısı topluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.
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