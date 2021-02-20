Kutup ayıları şantiyeye gitti

Rusya’ya bağlı Sibirya’nın kuzeyinde bulunan Yamal yarımadasında aç kalan kutup ayıları bir şantiyeye indi. İşçiler kutup ayılarını görünce büyük panik yaşarken, ayılar seyir halindeki şantiye kamyonunu çevreledi. Kamyonun sürücüsü şantiyeden uzaklaşarak kutup ayılarından kurtulmaya çalışsa da kutup ayılarından biri kamyonun kasasına asıldı, diğerleri ise kamyonu kovaladı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.





Sibirya’da bulunan Yakutistan’da da aç kaldığı anlaşılan bir kutup ayısı yine şantiyeye inerek önce çöpleri karıştırdı. Bu sırada aç kalan tilkiler de şantiyeye girince kutup ayısı bir tilkiyi yakalayarak önce boğdu, ardından ağzına alarak götürdü. İşçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlanan görüntüler kutup ayılarının bulunduğu bölgelerde panik havası hakim oldu.





Geçtiğimiz yıl Rusya’nın kuzeyinde kutup ayıları aç kalınca köylere inmiş, halk büyük panik yaşamıştı.