Dünya Meteoroloji Örgütü, rekor olarak kayıtlara geçen 38 derecelik sıcaklığın aynı kentte diğer yıllara göre ölçülen sıcaklıktan 18 derece daha fazla olduğunu kaydetti. Verekoyansak kentinin Kuzey Kutbu dairesinin 115 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Yetkililer, kutup bölgesine yakın ormanlarda geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir dizi orman yangının bölgede şimdiye kadar görülmemiş aşırı sıcaklar nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.





“İklim değişikliği için alarm zilleri çalıyor”



Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Kuzey Kutbu’nda tespit edilen aşırı hava sıcaklığı için, “Son tespitimiz; bir dizi gözlemlerimizin iklim değişikliği konusunda alarm zillerinin çaldığının göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.



Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, Rusya’nın buzlarla kaplı Sibirya bölgesinde geçtiğimiz Haziran ayında tespit edildiği belirtilen ve 38 santigrat derece olarak yerel kayıtlara geçen hava sıcaklığını doğruladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, “Kutuplarda artık Akdeniz sıcaklığı yaşanıyor” tespitini yaptı.Dünya Meteoroloji Örgütü, geçtiğimiz yıl Sibirya’nın Verekoyansak kentinde 20 Haziran 2020 tarihinde tespit edilen sıcaklığın 38 dereceye kadar yükseldiğini, bu sıcaklığın bir dünya rekoru olduğunu belirterek, iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek tehlikeler konusunda dünyayı bir kez daha uyardı.