Samanyolu Haber /Dünya / Kuveyt 500 bin kişiyi sınırdışı ediyor /10 Ağustos 2020 09:43

Kuveyt 500 bin kişiyi sınırdışı ediyor

Kuveyt hükümeti, işgücü piyasasındaki dengesizliklerin ve demografik yapı üzerindeki etkilerinin giderilmesi için yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesi yönünde bir planları olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Kuveyt Ekonomi Bakanı Meryem el-Akil, Kuveyt Parlamentosu'nda İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonunda yabancı işçi istihdamına ilişkin bir sunum yaptı. 

Akil, yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığına işaret ederek, işgücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi için hazırlanan planın uzun orta ve kısa vadeli çözümler içerdiğini söyledi. 

Kısa vadeli çözüm olarak ülkede ikamet eden 360 bin yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getiren Akil, bunlar içinde 120 bin kişinin yasadışı, 150 bin işçinin 60 yaş üstü ya da kronik hasta, 90 bin kişinin ise eğitimsiz ve vasıfsız işçilerden oluştuğunu kaydetti.  

Akil, orta ve uzun ölçekli çözüm çerçevesinde özel ve kamuda teknolojik hizmetleri verebilecek bir görevlendirmeye gidileceğini, dijital bir dönüşüm planlandığını söyledi. 

Ayrıca, özel sektörde sekreterlik, muhasebe, idari, hukuk, bilgisayar, inşaat ve makine mühendisliği mesleklerinde 160 bin iş istihdamının kademeli olarak ortadan kaldırılmasının teşvik edileceğini aktaran Akil böylece devlet sektörüne akışın da azaltılmasının planlandığını vurguladı. 

İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Başkanı Milletvekili Halil Al-Salih ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, komisyonun hükümeti demografik yapının düzenlenmesi için bir takvim belirlemesini ve bu vizyonun uygulanması için gerekli yasaları sunmasını istediğini aktardı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuveyt 500 bin kişiyi sınırdışı ediyor Sonraki Haber >>

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:19