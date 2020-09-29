Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Kuveyt Emiri Sabah’n 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken, yerine kardeşi Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın geleceği belirtildi.







Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiği iddiası Kuveyt Hükümeti resmi Sözcüsü Tariq Al-Muzrim tarafından yalanlanmıştı. Ancak Reuters’in geçtiği habere göre, Sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum” dedi.





91 yaşındaki Kuveyt Emiri, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Temmuz ayında bir ameliyat olan Emir o dönemde görevlerinin bir kısmını geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti. 2017 yılında Kuveyt Emiri Sabah'a 28. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı verilmişti.