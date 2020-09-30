Samanyolu Haber /Dünya / Kuveyt'in yeni emiri belli oldu /30 Eylül 2020 00:50

Kuveyt'in yeni emiri belli oldu

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı sonrasında ülkenin yeni emirinin belli olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Kuveyt emirinin vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyuruldu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anas Al-Saleh yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini ve resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu. Saleh ayrıca, es-Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu bildirdi.

Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu.
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