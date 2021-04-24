Kuveyt'te kaçırılmaktan BM kurtardı

Halil Hardal, 1990'dan itibaren Kırgızistan, Rusya, Bulgaristan, Moritanya ve son olarak Kuveyt'te Hizmet Hareketi'ne bağlı okullarda çeşitli görevlerde bulundu. Bulunduğu ülkelerde adete adeta Türk Büyükelçiliklerinin Kültür Ateşi gibi çalışan Hardal, başarılarıyla her zaman Türk büyükelçilerin ve Milli Eğitim Bakanlarının takdirini topladı.





Ne var ki, Türkiye'de Hizmet Hareketi'ne ve gönül verenlerine yönelik saldırılar Kuveyt'e ve Kuveyt'te bulunan eğitim gönüllüsü Halil Hardal'a kadar uzandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kuveyt Büyükelçisi'ne ismini referans ile gönderdiği Hardal'ın Türkiye'ye iadesi istendi. Türkiye'ye illegal yollarla kaçırılmak istenen Hardal'a Kuveytli yetkililer ve Birleşmiş Milletler sahip çıktı. Koruma altına alınan Hardal, İsviçre'ye gönderildi.





Halil Hardal, yaşanan son süreçte Hizmet Hareketi'ne yönelik karalama çalışmaları ve okulların çalışanlarını kaçırma girişimlerine şahit oldu. O zor süreç, Hardal'ın ağzından Der Puls'un Youtube kanalında anlatıldı.





