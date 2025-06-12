Samanyolu Haber /Gündem / 'Kuvvetle muhtemel' diyerek duyuruldu: Öcalan siyasi parti liderleriyle mi görüşecek? /12 Haziran 2025 10:33

'Kuvvetle muhtemel' diyerek duyuruldu: Öcalan siyasi parti liderleriyle mi görüşecek?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı arasında yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesinin “kuvvetle muhtemel” olduğunu söyledi. Doğan ayrıca, DEM Parti olarak en kısa sürede İmralı Adası’na bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

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Meclis’in tatile girmeden önce bir komisyon kurulması gerektiğini belirten Doğan, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti’nin bayram öncesinde birçok siyasi partiyle görüştüğünü belirten Doğan, “Muhalefet partileri sürece aktif bir şekilde katılmak istiyor. Bu nedenle bilgilendirilme talep ediyorlar. Görüşmeler önümüzdeki dönemde de sürecek” dedi.

“İmralı’da kolektif çalışma yürütülüyor”
Ayşegül Doğan, İmralı Cezaevi’nde Öcalan dışında altı kişinin daha bulunduğunu belirterek, bu kişilerin kongre hazırlıkları ve sonrasındaki süreç için birlikte çalıştığını dile getirdi: “İmralı Ada Hapishanesi’nde Sayın Öcalan’la birlikte tutulan toplam yedi kişi, teorik ve pratik düzeyde kolektif bir çalışma yürütüyor. Ortaklaşa sürdürülen bu süreç, önümüzdeki döneme ilişkin hazırlıkları da kapsıyor.”

İmralı’da bulunan isimleri sıralayan Doğan, “Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak, Ergin Atabey ve Sayın Öcalan olmak üzere toplam yedi kişi cezaevinde bulunuyor” bilgisini verdi.
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