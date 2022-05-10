Samanyolu Haber /Gündem / Kuytul'a 'sevk' işkencesi: 900 km uzaklıktaki cezaevine sürüldü /10 Mayıs 2022 16:09

Kuytul'a 'sevk' işkencesi: 900 km uzaklıktaki cezaevine sürüldü

Adana'da yaşayan Alparslan Kuytul'un, tutuklandıktan sonra 900 km uzaklıktaki Patnos Cezaevi'ne sürgün edildiği ortaya çıktı. Kuytul, daha önce tutuklandığında ise Bolu'ya gönderilmişti.

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AKP iktidarına karşı muhalif söylemleriyle tanınan ve dün çıkarıldığı mahkemede “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “gasp”, “adam yaralamaya azmettirme”, “işkence” suçlarından tutuklanan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un Ağrı Patnos’taki bir cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

EŞİ: NEREDE OLDUĞU HAKKINDA BİLGİ ALAMIYORUZ
Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın geçen yıl 8 Eylül’de 4 kişi tarafından kaçırılmasıyla ilgili dava kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Semra Kuytul ise bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Adana Kürkçüler Cezaevi ile görüştük, Alparslan Hocamın orada olmadığı söyleniyor. Yine kimseden, nerede olduğuna dair bilgi alamıyoruz. Daha yeni Siirt suikast girişimini atlattıktan sonra elbette endişeliyiz! Haber bekliyoruz!” dedi.

AVUKATI: AĞRI PATNOS’A SÜRGÜN ETMİŞLER
Avukatı Bilal İpek ise sosyal medya hesabından Kuytul’un durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, ” Müvekkilimiz Alparslan Kuytul’dan yeni haber alabildik. Kendisini Ağrı Patnos L tipine sevk ermişler. Adana ile arası 900 kilometre…! Sevk değil de sürgün ettiniz sanırım” diye tepki gösterdi.


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