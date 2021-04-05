Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

AKP rejiminin on binlerce insana uyguladığı zulmü hiçbir ayrım yapmadan tek tek ortaya çıkarıp Meclis kürsüsünde haykırdığı için 20 Ağustos 2016’da t24’ün attığı haber tweetini retweet etmesi bahanesiyle milletvekilliği düşürülen, Adalet Nöbeti tuttuğu Meclis’te sabah namazına kılmasına izin verilmeden gözaltına alınan ve evine daha önce ifşa ettiği işkenceci polis amiri Abdülkadir Türkyılmaz’ın başında olduğu intikam timi gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yapılan zulme Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul tepki gösterdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin siyasi bir karar olduğunu belirten Alparslan Kuytul, Türkiye’de hukuk kalmadığını söyledi. Kendisinin de Ankara’dan bir bakanın talimatı üzerine tutuklanıp cezaevine atıldığını anlatan Kuytul, hukukun işlevselliğini kaybettiğini ve kararların talimatla verildiğine dikkat çekti.

”BEN DE BİR BAKANIN TALİMATI ÜZERİNE TUTUKLANDIM”





30 Ocak 2018’de gözaltına alınıp 10 gün sonra mahkemeye çıkarıldığını hatırlatan Kuytul, ‘‘Hukuk diye bir şey kalmadı memlekette. Hukuk diye bir şey bırakmadılar. Her şey tamamen talimatla oluyor. Bu memlekette hukukun kalmadığının mahkemelerin baskı altında olduğunun delili anlatayım; Biz daha mahkemedeyiz, daha karar açıklanmamış. Anlatan arkadaş bizzat kendisi şahit, emniyet müdürünün yanında daha önce tanıdığı birisiyle sohbet ediyor. Daha karar açıklanmamışken ‘hayırdır burada ne yapıyorsun’ diye sorunca bizim arkadaş ‘hocamızı bekliyoruz şu an mahkemede kararın açıklanmasını bekliyoruz’ deyince o kişi ‘evet biliyorum hocanızı tutuklayacaklar. Hocanızla beraber 5 kişi tutuklanacak.’ diyor. Bu konuşma daha mahkeme devam ederken bunu söylüyor. Neden diyor, çünkü Ankara’dan filan bakandan talimat geldi diyor. Adını vermemeyim şimdi. ‘Hakim bırakacaktı talimat geldi biraz sonra göreceksiniz tutuklayacaklar’ diyor. Türkiye bu. Dünyada böyle bir insan var mı? Beni 4 tane terör örgütüne üye olmakla suçladılar. F, PKK, DAİŞ, El Kaide. Sonra iki örgütü iptal ettiler ikisini bıraktılar sonra ondan da beraat ettim ama hapiste yattık. Böyle bir ülke burası. Adalet Bakanı çıkmış bundan sonra tutuksuz yargılama esas olacak, yargılama bitmeden Yargıtay aşamasından önce tutuklanmayacak falan filan. Bunu yeni mi öğrendin sen, bu tüm dünyada bilinen bir kuraldır. Tutuksuz yargılama esastır.’’ diye konuştu.





SANA MI DÜŞTÜ MİLLETİN HAKKINI SAVUNMAK DEDİLER’’





Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ayrım yapmadan zulme uğrayan herkesin hakkını savunmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini kaydeden Alparslan Kuytul şöyle devam etti:





‘‘Ömer Bey’e yapılanın bir susturma girişimi olduğu kanaatindeyim. Yolda gelirken arkadaşlar gösterdi, Ömer Faruk bey T24 diye bir haber sitesinde bir haberde ‘Türk devleti isterse bir ayda biter, barış sağlanır’ gibi bir haber. Haber verilirken bir de fotoğraf koymuşlar, silahlı PKK’lıların fotoğrafı. Ömer Faruk bey bu haber sadece RT yapmış. O haber ve o fotoğraf halen T24’te duruyor. Ortada suç yok, o siteye ceza verilmiyor, bir haber sadece. Silahlı PKK’lıların fotoğrafının konulması suçsa sürekli televizyonlarda haberlerde onların görüntüleri verilmiyor mu? Dağdaki eğitimleri şunları bunları sürekli veriliyor. Bundan dolayı bir insanın milletvekilliği düşürülür mü? Hapse atılır mı? Bütün mesele nedir; Ömer Faruk Gergerlioğlu herkesin hakkını savunan bir milletvekiliydi, ben hapisteyken benim de hakkımı savundu. Ben HDP’li değilim hiçbir partim yok. Ömer Faruk bey bir ayırım yapmıyor. Kim haksızlığa uğramışsa onu savunmayı kendine görev biliyor. Ben bunun için milletvekili oldum diyor, benim makam mevkii gibi bir derdim yok diyor. Sen misinin onun bunun hakkını savunan? Sana mı düştü milletin hakkını savunmak dediler.’’





”600 BİNDEN FAZLA İNSANA ‘F...’ DAMGASI VURDULAR”





15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avına da değinen Kuytul, 600 binden fazla insanın ‘F...’ damgasıyla soruşturma geçirdiğini belirtti. Kuytul konuşmasını şöyle sürdürdü:





‘‘Öyle bir noktaya geldi ki susturmak istedikleri insana önce iftira atıyorlar sonra hapse atıyorlar. Türkiye bu. Zulüm devam etmez. Bu böyle devam etmez. Toplumda nefret çoğalıyor. Herkes artık her şeyin farkında. Bunlar çoğaldıkça artık anlıyorlar her şeyi. F... diyerek herkese damga vurulup hapse atıyorlar. 600 binden fazla insan hakkında F... damgasıyla işlem yapıldı. Bunlardan 50-60 bini hapse atıldı. 10 kişiden 1 tanesi. Hapse atılanların da birçoğu sonradan bırakıldı. Şimdi 20 bin civarında. 600 binden fazla insan hakkında işlem yapılıyor bu insanların gözü korkutuluyor. Mesele şu hiç kimse hiçbir cemaate gitmesin. Herkesin ödü kopsun hiçbir yere gitmesin.’’





”EĞER SUÇUNUZ YOKSA ALLAH O ZİNDANI CENNET BAHÇESİNE ÇEVİRİR”





Suçsuz insanların hapiste dahi huzurlu olduklarını anlatan Kuytul şöyle devam etti:





‘‘İnsan eğer hapisteyken suçsuzluğunuzu biliyorsanız, suçunuzun olmadığından eminseniz huzurlu olursunuz. Eğer suçun varsa hapis o zaman hapistir. Suçunuz yoksa alnın açıksa bir süre sonra Allah o zindanı size cennet bahçesine çevirir, ferahlarsınız, huzura erersiniz. Hakkı haykıranlar her zaman var olacaktır. Bu kafayla devlet bir yere varamaz herkesi susturmazsınız. Bazı insanları susturabilirsiniz, herkesi bazen susturabilirsiniz ama herkesi her zaman susturamazsınız. Birikir birikir toplumda gerginlik oluşur.’’





”BAHÇELİ BAŞROLÜ OYNUYOR”





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tweet attığını ve kolluk güçlerinin anında harekete geçtiğine dikkat çeken Kuytul, ‘‘Benim gördüğüm kadarıyla hükümetin ortakları bu işin içinde başrolü oynuyorlar. Akşamleyin Devlet Bahçeli tweet atıyor, bu adamı yaptığı eylem derhal bitirmelidir diyor, benim bildiğim Devlet Bahçeli’nin bir görevi yok, yetkisi de yok. Ama sabah namazında başlıyor, adamın namaz kılmasına abdest almasına bile fırsat vermiyorlar pijamalarıyla alıp götürüyorlar. Kim hükümet kim emrediyor her şey meydanda. Sürekli bir tehdit ediliyor baskı ortamı. Haber siteleri korkularından yazamıyor.’’